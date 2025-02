Ceará oficializa contratação do meia Rômulo, do Palmeiras, por empréstimo

Alvo antigo do Vovô no mercado, o meia já se apresentou em Carlos de Alencar Pinto e agora aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder entrar em campo pelo time alvinegro.

O Ceará anunciou a contratação do meia Rômulo, do Palmeiras, no início da tarde desta sexta-feira, 7. O jogador de 23 anos chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo até o fim desta temporada, conforme antecipou o Esportes O POVO .

Sem espaço no Palmeiras, Rômulo gostou da proposta do time de Léo Condé, com quem trabalhou durante sua passagem no Novorizontino. De acordo com apuração do Esportes O POVO, o Alvinegro monitorava o atleta há alguns meses e já havia feito uma sondagem no início da janela.

Além do Ceará, o Vitória também abriu negociações para contratar Rômulo, mas o Vovô tomou a frente na disputa. Neste ano, o meia disputou quatro partidas pelo clube alviverde no Campeonato Paulista.