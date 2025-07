Vina acerta retorno ao Ceará e deve desembarcar na Capital até terça-feira, 29

Meia-atacante de 34 anos vai assinar contrato com o Alvinegro até o fim de 2026 e é aguardado no início desta semana para iniciar os trabalhos

Vina defendeu o clube de Porangabuçu entre 2020 e 2023, sendo campeão da Copa do Nordeste e participando de boas campanhas no Brasileirão. O camisa 29 viveu a melhor temporada da careira em 2020, quando ficou na seleção do Brasileirão: foram 59 partidas, 23 gols e 19 assistências naquele ano.

Ídolo da torcida alvinegra, o meia-atacante Vina vai voltar a vestir a camisa do Ceará . De acordo com o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o jogador de 34 anos, aceitou a proposta do Vovô e vai desembarcar em Fortaleza até a próxima terça-feira, 29, para assinar o contrato, que terá duração até o fim de 2026.

O meia-atacante, que estava no futebol da Arábia Saudita, onde defendeu Al-Hazm e Al-Jubail, ficou livre no mercado da bola no meio deste ano e já tinha sinalizado o interesse de retornar a Porangabuçu. Diante da necessidade de reforços, o Vovô decidiu abrir negociações com o meia-atacante e acertou a primeira contratação nesta janela de transferências.

Em um primeiro contato entre as partes, o estafe de Vina fez uma pedida salarial considerada acima da realidade do clube, além das cifras de luvas, o que esfriou as conversas naquele momento. Na semana passada, porém, o jogador aceitou reduzir o montante, e as partes se encaminharam para o acordo.

Desde que retornou do futebol saudita, o jogador chegou a assistir a um jogo do Alvinegro na Arena Castelão e também visitou a sede do clube. Vina criou relação identificação com os torcedores e com o Vovô, e costumava se manifestar nas redes sociais celebrando vitórias da equipe.