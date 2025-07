CEO do futebol do Ceará garante reforços e diz que Vina está "sempre em pauta"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-12-2024: Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, participa do Esportes do Povo no estúdio da Rádio O POVO CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 24, o CEO do futebol do Ceará, Haroldo Martins, e o executivo de futebol Lucas Drusbscky falaram sobre a atuação do clube no mercado da bola, ainda sem contratações na atual janela de transferências, e asseguraram que chegarão reforços a Porangabuçu. Haroldo afirmou que o departamento de futebol do Vovô não se abala com a pressão externa para o anúncio de novos nomes do elenco e afirmou que Vina está "sempre em pauta", mas que não há negociação em andamento. O dirigente também revelou que há uma tratativa em andamento para aquisição de um jogador.

Vina de volta ao Vovô? Com passagem pelo Ceará entre 2020 e 2023, o meia Vina está livre no mercado após passagem pelo futebol da Arábia Saudita e já sinalizou que gostaria de retornar a Porangabuçu — chegou, inclusive, a visitar a sede do clube e foi a um jogo na Arena Castelão. Haroldo Martins afirmou que não há negociação em andamento com o meio-campista, apesar dos apelos de alguns torcedores, e garantiu que não há problema interno do jogador com algum membro da cúpula do departamento de futebol.