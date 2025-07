Bahia x Ceará: CBF divulga data e horário das semifinais do Nordestão 2025

Representante cearense no torneio regional, o Alvinegro de Porangabuçu vai enfrentar o Esquadrão em jogo único, fora de casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste 2025 nesta sexta-feira, 25. No documento, a entidade definiu data e horário do confronto entre Bahia e Ceará, além de CSA-AL e Confiança-SE.

Representante cearense no torneio regional, o Alvinegro de Porangabuçu vai encarar o Esquadrão em jogo único no dia 20 de agosto, quarta-feira, às 21h30min (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador (BA).