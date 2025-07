CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 22ª rodada; veja jogos do Ceará

Entidade definiu as datas dos confrontos até o fim de agosto. Time alvinegro é o atual 13º colocado da competição nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 22ª rodada na noite desta sexta-feira, 25. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 19, 20, 21 e 22.

Ocupando a 13ª colocação na classificação, o Ceará vai enfrentar o Palmeiras no dia 10, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O duelo será válido pela 19ª rodada do certame.