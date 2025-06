Vina vai ao Castelão e acompanha derrota do Ceará para o Atlético-MG no Brasileirão

Nome conhecido no futebol cearense, o meio-campista Vina esteve presente na Arena Castelão na noite deste domingo, 1º, e acompanhou a derrota do Ceará por 1 a 0 para o Atlético-MG . As equipe se enfrentaram em duelo da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Diretor fala sobre volta de Vina

Durante participação no Charla Podcast, o diretor de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, comentou sobre a chance de retorno do meio-campista e deixou claro que se trata de uma situação difícil.

“Existem vários contextos, várias óticas pra ser analisadas (sobre o retorno do Vina ao Ceará). É um assunto muito grande, um assunto que a gente não pode chegar e falar, 'é assim, assado', porque tudo isso que envolve um jogador com uma história no clube, um jogador que mexe, com o anseio da torcida. Então a gente tem que pensar com muito carinho várias variáveis."

“Ele vem de uma situação de mercado um pouco diferente da nossa. Uma situação financeira um pouquinho diferente do que estamos praticando aqui. Então não é simples. Não é o movimento muito assim, 'ah, vem, acontece e faz', é mais complexo”, afirmou.