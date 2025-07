Condé evita culpar falta de reforços por má fase e garante Ceará no mercado

Condé diz que aguarda novos nomes para "encorpar o elenco", como define, especialmente pelos outros clubes estarem se movimentando na janela. Contudo, pregou que esse movimento por peças já ocorre na diretoria do Ceará e voltou a destacar que o desempenho não está tão abaixo, classificando o último revés no Castelão como "injusto" pelo que foi criado em campo.

"Em questão de contratações, a diretoria está se movimentando. A gente espera que possam chegar peças para encorpar o elenco. Estão todos se movimentando. Não vou pontuar aqui quais são os setores, mas de uma certa forma a gente precisa dar essa encorpada em algumas posições, porque a competição realmente vai chegar em um momento decisivo, que é o segundo semestre", finaliza.

Ceará busca atacantes, mas Condé rechaça baixo volume ofensivo

O Ceará ampliou a lista de reforços pretendidos nesta janela de transferências. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 19, o Alvinegro agora quer três atacantes e um volante e ainda pode negociar dois atletas do atual elenco.

Anteriormente, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, afirmou que a procura era por três peças: um meio-campista e dois homens de frente, sendo um para a ponta e outro para o posto de referência, após a saída de Lelê.