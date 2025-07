Em má fase, Ceará acumula três derrotas seguidas como mandante na Série A

Pedro Raul, centroavante do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O que outrora foi um grande trunfo do Ceará no Campeonato Brasileiro deste ano, o fator casa deixou de ter o mesmo impacto nos últimos jogos. Com o revés para o Mirassol na noite desta quarta-feira, 23, o Alvinegro de Porangabuçu amargou a terceira derrota consecutiva jogando como mandante no torneio nacional. Além do time paulista, o Vovô perdeu para o Atlético-MG, em duelo que ocorreu no início de junho, antes da parada para o Mundial de Clubes, e para o Corinthians, de forma mais recente, na semana passada. Ambos os jogos terminaram com o placar de 1 a 0 para os visitantes.