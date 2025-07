Ceará quer 3 atacantes e desistiu de Fabinho, do América-MG, após lesão, diz jornalista

Atacante do Coelho passou por cirurgia no tornozelo, o que fez o Vovô encerrar negociação. Alvinegro quer três homens de frente e um volante

O Ceará ampliou a lista de reforços pretendidos nesta janela de transferências. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 19, o Alvinegro agora quer três atacantes e um volante e ainda pode negociar dois atletas do atual elenco.

O jornalista revelou ainda que Fabinho, do América-MG, seria uma das contratações do Ceará para o setor ofensivo, mas a lesão do jogador deu fim à negociação. O atacante do Coelho, que soma quatro gols e quatro assistências em 18 jogos em 2025, sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito e ainda não tem previsão para voltar aos gramados.