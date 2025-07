Condé vê revés do Ceará como injusto e avalia sequência: "Se a gente se entregar, vai ser pior"

O Alvinegro de Porangabuçu sofreu a derrota seguida na Série A do Brasileirão e somou mais um jogo sem conseguir balançar as redes. Condé tem sequência difícil pela frente, mas vê bom desempenho em campo

Além disso, citou que o time não pode se render, mesmo olhando os difíceis compromissos que tem pela frente, pois "se entregar" seria o pior dos mundos para o Alvinegro de Porangabuçu, que se mantém entre os 12 primeiros do campeonato, com 18 pontos em dez jogos, mas conquistou apenas três dos últimos 18 que disputou.

O técnico Léo Condé viu o Ceará chegar à terceira derrota consecutiva na Série A , com uma dura sequência de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras pela frente. Na coletiva concedida após o revés diante do Mirassol , na noite desta quarta-feira, 24, o comandante alvinegro defendeu o desempenho da equipe na Arena Castelão e avaliou o resultado como injusto pelas chances criadas.

"O momento é ruim. Mas assim, da forma que foi a derrota hoje, mais uma vez, eu acho injusta. Mas é o futebol, a gente teve amplo domínio do jogo, do primeiro ao último minuto. O Mirassol foi duas vezes à nossa meta e fez o gol. A gente cometeu dois erros, dois gols evitáveis. Às vezes é o momento, a bola teima em não entrar [...] Eu acho que a gente jogou mais, merecemos resultados melhores. Mas, no futebol, só performance não resolve", analisa.

Mudanças para buscar o placar e sequência difícil

Condé não escondeu que a principal arma na busca pelo empate era acionar o centroavante Pedro Raul com bolas aéreas. O treinador modificou a equipe e pediu amplitude e triangulações pelas laterais para tentar chegar ao fundo e alçar a bola para o artilheiro, que teve suas chances. Além disso, ressaltou que também colocou Lourenço para chutar de fora, mas a frente da área do Mirassol estava muito fechada.

"No jogo, como um todo, a gente foi superior. Mas, se não fizer o gol, não adianta [...] Tentamos realmente buscar o nosso centroavante, o Pedro (Raul) foi muito acionado, ele teve umas três ou quatro situações, mas foi infelizmente travado no momento da finalização. A gente já ganhou vários jogos no primeiro semestre com esse tipo de jogada", explica.