Ceará tem conversa adiantada com um atleta e mira três reforços na janela; saiba posições

Em entrevista após evento do Vovô nesta terça-feira, 1º, João Paulo Silva, presidente do clube, ressaltou que quer fechar as contratações "o quanto antes"

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou que tem conversas adiantadas com um jogador e que busca três reforços na janela de transferências para incrementar o elenco alvinegro. Em entrevista após um evento do clube, que ocorreu na noite desta terça-feira, 1º, o mandatário também comentou sobre quais posições estão sendo priorizadas no mercado da bola.

De acordo com o dirigente, o departamento de futebol do Vovô tem como alvo um volante, um centroavante e um atacante que atue pelos lados do campo. Sobre o jogador que tem conversas avançadas para fechar com o Alvinegro, João Paulo Silva preferiu não revelar a posição para não gerar “expectativa” antecipada nos torcedores.