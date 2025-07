Ceará bate recorde de cruzamentos na Série A de 2025 em derrota para o Mirassol

A estratégia do Ceará quando se viu em desvantagem contra o Mirassol foi clara: bola na área em busca do camisa 9 Pedro Raul, que decidiu outras partidas dessa forma. Contudo, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0 pelo clube paulista na noite desta quarta, 23, e ainda bateu o recorde de cruzamentos em um único jogo da atual edição da Série A. Ao todo, o Vovô alçou a bola na área 68 vezes nos 90 minutos.

Entre os times da elite nacional, o Ceará tem a maior média (5,8) de cruzamentos certos por jogo. Na Arena Castelão, Pedro Raul trombou com os zagueiros, finalizou algumas vezes e até acertou a trave na primeira etapa, mas o objetivo de frear a sequência negativa não foi atingido. No segundo tempo, Aylon até conseguiu marcar de cabeça, mas o árbitro assinalou impedimento de Fernandinho no lance.

Léo Condé não esconde a estratégia

Condé não escondeu que a principal arma na busca pelo empate era acionar o centroavante Pedro Raul com bolas aéreas. O treinador modificou a equipe e pediu amplitude e triangulações pelas laterais para tentar chegar ao fundo e alçar a bola para o artilheiro, que teve suas chances. Além disso, ressaltou que também colocou Lourenço para chutar de fora, mas a frente da área do Mirassol estava muito fechada.

"No jogo, como um todo, a gente foi superior. Mas, se não fizer o gol, não adianta [...] Tentamos realmente buscar o nosso centroavante. O Pedro (Raul) foi muito acionado, ele teve umas três ou quatro situações, mas foi infelizmente travado no momento da finalização. A gente já ganhou vários jogos no primeiro semestre com esse tipo de jogada", explica.