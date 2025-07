Ceará possui o mesmo aproveitamento que em 2022 até a 16ª rodada da Série A

Com seis derrotas nos últimos sete jogos da Série A, o Ceará estagnou e viu sua situação se complicar no Campeonato Brasileiro. Após um início de competição promissor, com a derrota para o Mirassol, na noite desta quarta-feira, 23, o Vovô atingiu sua pior posição na tabela e concluiu a 16ª rodada com 18 pontos.

Para efeito de comparação, esta é a segunda pior pontuação do time neste mesmo recorte na Série A por pontos corridos — superando os 11 pontos de 2018 e empatando com os 18 pontos de 2022, quando a equipe terminou o torneio rebaixada.