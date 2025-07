Ceará e Mirassol se enfrentam pela quinta vez na história; veja retrospecto

Todos os quatro duelos que ocorreram anteriormente entre o Alvinegro de Porangabuçu e a equipe paulista foram pela Série B do Brasileirão nos últimos dois anos. No primeiro jogo entre os times, um empate em 1 a 1 . No turno seguinte, ainda em 2023, o Ceará levou a melhor com um triunfo por 2 a 0 dentro de casa .

Nos jogos de 2024, a vantagem ficou com o Mirassol, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro jogo, a vitória paulista foi por 3 a 2, enquanto o segundo embate foi com um triunfo por 2 a 1.

Confira história de jogos entre Ceará e Mirassol:

Ceará 1 x 2 Mirassol - Série B 2024



Mirassol 3 x 2 Ceará - Série B 2024



Ceará 2 x 0 Mirassol - Série B 2023



Mirassol 1 x 1 Ceará - Série B 2023

O Ceará vai em busca de uma vitória diante do Mirassol para entrar na primeira página de classificação. O Vovô atualmente ocupa a 11ª posição com 18 pontos somados após 14 jogos. O Mirassol é o sétimo colocado com 21 pontos após 13 partidas.