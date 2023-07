Em jogo equilibrado, Ceará empata em 1 a 1 com Mirassol fora de casa pela Série B

Erick, de pênalti, abriu o placar para o Vovô, mas Chico Kim, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual para os donos da casa. Com o resultado, o Vovô chegou aos 25 pontos na tabela

Em confronto equilibrado, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, no Estádio José Maria Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo, em duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Erick, artilheiro absoluto do Vovô na temporada, abriu o placar em cobrança de pênalti, mas Chico Kim, na "lei do ex", empatou para o clube paulista. Ambos gols aconteceram ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 25 pontos e ocupa a 10ª colocação — cenário que pode mudar caso o Botafogo-SP vença seu jogo na rodada.

O Ceará volta a campo na quarta-feira, 19, para encarar o Vila Nova, líder da Segundona. A partida, que representa mais um confronto direto pelo G4 da competição, será realizada na Arena Castelão. No atual cenário, o Vovô figura com nove pontos de diferença em relação ao time goiano.

O jogo



O Ceará entrou em campo com uma estratégia bem clara: desconstruir o jogo do Mirassol e, a partir disso, contra-atacar. Nesta ideia de jogo, o Vovô, naturalmente com menos posse, alternou entre duas organizações defensivas. A primeira foi de intensificar a marcação com linhas altas para pressionar a saída de bola, enquanto a segunda de recuar o bloco para atrair o Leão e, consequentemente, gerar espaço para os pontas atacarem após a retomada.



Embora pouco inspirado ofensivamente, o Vovô conseguiu controlar, no recorte geral do primeiro tempo, as ações do confronto — com exceção de um recorte que durou entre os 15 e 25 minutos, onde o Mirassol impôs um volume de jogo maior. O cenário da partida, que era de equilibrou, pesou a favor do Ceará aos 38 minutos, quando Warley sofreu pênalti e Erick, em bonita cobrança, converteu. O 14º gol do atacante no ano, artilheiro isolado do time.



O contexto do duelo, então, ficou cômodo para o Ceará. Com a vantagem, a equipe cearense ganharia, pelo menos na teoria, mais possibilidades para explorar transições em velocidade. Antes do apito final do juiz, entretanto, uma falha de posicionamento de cobertura na intermediária, que foi um problema do Alvinegro durante todo o primeiro tempo, acabou sendo crucial.



Já nos acréscimos, aos 52 minutos, o Mirassol empatou o jogo com gol de Chico Kim, na tradicional “lei do ex”, já que o meio-campista defendeu as cores do Vovô anteriormente. No lance, após cobrança de escanteio, Gabriel Lacerda afastou e, no rebote, na entrada da área, o jogador do Leão, livre de qualquer marcação, chutou com força e estufou as redes.



No retorno das equipes para a segunda etapa, a dinâmica do embate não sofreu grandes alterações. O Mirassol, empurrado pela sua torcida, assumiu o protagonismo e tentou sufocar o Ceará, que não se intimidou. O tom do jogo, então, seguiu equilibrado, com ambos times buscando situações ofensivas a partir de suas propostas de jogo — Vovô por meio da transição e o Leão com a bola aérea.



Diante da boa compactação do sistema defensivo dos dois times, o segundo tempo foi de poucas emoções. O Vovô, apesar das substituições promovidas por Guto Ferreira, que colocou em campo atletas como Janderson, Jean Carlos, Chay e Bissoli, não conseguiu ter uma melhora significativa do ponto de vista ofensivo e praticamente não levou perigo ao gol defendido por Muralha.



No fim, prevaleceu o resultado construído na primeira etapa. Do ponto de vista do contexto, o empate, mesmo não sendo o resultado ideal para as pretensões de G4, foi melhor para o Vovô, sobretudo pela dificuldade do adversário e também por ser um duelo fora de casa. Os resultados da rodada também foram positivos, já que a maioria dos times que estão à frente do Alvinegro na tabela não venceram.