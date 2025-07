Willian Machado, do Ceará, é vice-líder em estatística de zagueiros na Série A 2025

O defensor tem sido um dos destaques do Alvinegro no Brasileirão e soma números positivos. Entre eles, a quantidade de cortes por jogo

O zagueiro Willian Machado tem sido um dos pilares do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025. Mesmo com a derrota fora de casa para o Internacional neste domingo, 20, o defensor acentuou ainda mais suas estatísticas, que figuram como destaque no torneio nacional. Além de outros números positivos, detém agora a segunda maior média de cortes por jogo do torneio segundo o site Sofascore.

Até mesmo no último revés, que teve um ritmo movimentado e não teve a quantidade de chances das equipes refletidas no magro 1 a 0 para o Colorado, o zagueiro realizou nove cortes, o que ajudou o time de Léo Condé a conter o ímpeto inicial do Internacional.

Diante do Inter, ainda bloqueou duas finalizações, realizou uma interceptação e dois desarmes. No chão, venceu três dos quatro duelos que travou no jogo. Pelo alto, foi perfeito: cinco disputas de cabeça e nenhuma perdida, assim como também fez diante do Corinthians. Com a bola no pé, teve 82 ações e acetou cinco dos sete lançamentos que tentou.