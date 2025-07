Próximo rival do Ceará, Mirassol defende sequência invicta de seis jogos

Após a derrota diante do Internacional, o Ceará terminou a rodada fora do G-10 e viu o Z-4 se aproximar, ficando a apenas quatro pontos de distância do Santos, último colocado da zona de rebaixamento. Tentando se recuperar no Brasileirão, o Alvinegro receberá o Mirassol nesta quarta-feira, 23, às 19 horas, na Arena Castelão para disputar a 16ª rodada do campeonato.

Apesar de ter a vantagem do fator casa, o Ceará enfrentará um adversário que vive excelente fase no certame. Sétimo colocado na tabela, com 21 pontos somados — três a mais que o Vovô —, o Mirassol defende uma confiante sequência de seis jogos de invencibilidade.