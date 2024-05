Ceará ensaia reação, sofre gol na reta final e perde para Mirassol pela Série B

Aylon em atuação pelo Ceará na Série B 2024 contra o Mirassol Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará perdeu para o Mirassol nesta segunda-feira, 29, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol–SP, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fernandinho e Gabriel abriram o marcador para o Leão, Janderson e Lourenço igualaram para o Alvinegro e, na reta final da partida, Danielzinho colocou o time paulista em vantagem novamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o resultado, o Ceará permanece com um ponto somado, ocupando a 13ª colocação. O time cearense volta a campo na quinta-feira, 2, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 3ª fase da Copa do Brasil.

MIRASSOL 3 x 2 CEARÁ | O JOGO PRIMEIRO TEMPO Com um sistema ofensivo modificado em virtude das ausências de Erick Pulga e Saulo Mineiro por lesão, o Ceará enfrentou o Mirassol com Recalde posicionado de centroavante, abrindo espaço para a infiltração de Aylon, que flutuava em campo. Facundo Castro, por sua vez, caia pela direita e fazia dobradinha com o lateral-direito Raí Ramos. Apesar do meio-campo e o ataque estar encorpado, o elenco do Alvinegro de Porangabuçu criou poucas oportunidades durante os 45 minutos iniciais. O Ceará, na tentativa de surpreender o adversário, explorava as finalizações de média-longa distância. Os primeiros arremates vieram com Richardson, aos 12, e Aylon, aos 16, mas os atletas mandaram por cima do gol de Muralha.

A equipe do Mirassol estava armada para contra-atacar em velocidade, utilizando, principalmente, o lado esquerdo ofensivo. O time paulista abriu o marcador aos 21 minutos, após Fernandinho receber na área, fintar a marcação e finalizar no canto de Richard. Em desvantagem no placar, o Ceará precisou propor mais o duelo, na tentativa de envolver o Mirassol. Ainda assim, devido a marcação organizada por Mozart Santos, o time de Mancini seguiu sem criar chances, forçando os arremates de fora da área. Lourenço, aos 27, parou em Muralha. A melhor chance do Alvinegro veio aos 37, após cobrança de escanteio de Lourenço. Matheus Felipe desviou e acertou a trave do arqueiro do Leão. Apesar da oportunidade, o Ceará viu, novamente, o Mirassol ser letal: aos 41, PV tentou o recuo para Richard, mas Gabriel antecipou e finalizou na saída do arqueiro do time cearense, ampliando o marcador para os mirassolenses. SEGUNDO TEMPO Para a etapa decisiva, Mancini promoveu as entradas de Bruninho e Janderson nas vagas de Lucas Mugni e Facundo Castro. A equipe, porém, demorou a engrenar e viu a equipe do Mirassol quase ampliar no 1° minuto do 2° tempo: Chico arrematou de média-longa distância e parou em Richard. O time paulista diminuiu a pressão exercida sobretudo após o círculo central e deixou o Ceará com campo para trabalhar a bola e desenvolver jogadas ofensivas. Aos 4 minutos, Bruninho tabelou com Aylon e finalizou para a defesa de Muralha. O duelo estava equilibrado e o Mirassol administrava o resultado conquistado no primeiro tempo até que aos 21 minutos Bruninho recebeu de Richardson, cruzou na área e Janderson apareceu para recolocar o Ceará na partida.

Três minutos depois, aos 24, Lourenço aproveitou a sobra na área e acertou o ângulo do arqueiro do Leão para empatar o confronto. Na reta final do confronto, Danielzinho recolocou o Mirassol em vantagem no confronto, após acertar o ângulo de Richard em cobrança de falta. O tento assinalado pelo meio-campista fez o time paulista conquistar a primeira vitória na Série B. MIRASSOL 3 x 2 CEARÁ | FICHA TÉCNICA Mirassol

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Neto Moura (Chico) e Gabriel; Negueba (Diego Gonçalves), Fernandinho (Artur) e Dellatorre (Quirino). Técnico: Mozart Santos.