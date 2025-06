Como o Ceará criou "trilhas" para dar suporte psicológico aos jogadores lesionados

Jogadores do Ceará durante treino no CT de Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Além de trabalhar para reduzir o número de contusões e acelerar o tratamento de jogadores, o Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Ceará tem outro foco importante no trabalho ao decorrer da temporada: o suporte psicológico aos atletas e às respectivas famílias, sobretudo em períodos de recuperação de lesões. O clube de Porangabuçu conta com psicóloga, psiquiatra e assistente social tanto no elenco profissional quanto nas categorias de base. Os profissionais das duas áreas atuam mais diretamente com o elenco — tanto por demanda dos próprios jogadores quanto por necessidade identificada pelo Cesp —, enquanto o serviço social tem relação maior com os familiares, sobretudo aqueles que residem em Fortaleza.

Suporte aos atletas lesionados Entre 2024 e 2025, o Ceará teve alguns jogadores com lesões mais sérias ou um período maior de ausência dos gramados, como Fernando Miguel, Luiz Otávio, Richardson, Gabriel Lacerda e Bruno Tubarão. O goleiro, que ficou fora de praticamente toda a temporada passada, deu entrevista coletiva comovente detalhando o processo de recuperação e revelou que pensou em se aposentar. Já o experiente zagueiro, ídolo alvinegro, disputou apenas uma partida em 2024, passou por nova cirurgia e ainda não entrou em campo neste ano.

André Martins, chefe do departamento médico do Ceará Crédito: FÁBIO LIMA André Martins contou que o Cesp desenvolveu "trilhas" para acompanhar os atletas neste momento e ponderou que há reações diferentes diante de uma lesão. "Aqui tem o que a gente chama de trilhas. A gente tem trilhas para diferentes contextos ao longo de uma temporada. Um desses contextos é a lesão. Então, quando o atleta entra nesse contexto, a gente tem programado o dia final. Ele não vai viver lesionado, uma hora vai acabar essa lesão. Durante esse trajeto, a gente tem uma trilha, que o atleta passa e é acompanhado por esse setor psicossocial. Do mesmo jeito que a gente tem ali as fases, fase 1, fase 2, ou seja, a fisioterapia, a medicina, essa questão psicossocial também tem essas etapas", diz o coordenador do Cesp.