Léo Condé elogia elenco do Ceará e admite busca por reforços "de maneira criativa"

A próxima partida do Vovô será contra o Sport, no próximo dia 9, pelas quartas de final da Copa do Nordeste / Crédito: AURÉLIO ALVES

Quatro dias após a reapresentação em Porangabuçu, depois de 13 dias de férias — decorrentes do Super Mundial de Clubes da Fifa —, o técnico Léo Condé concedeu uma coletiva abordando diversos temas pessoais e do clube, entre eles: contratações. Segundo o comandante do Vovô, a avaliação do atual elenco Alvinegro é positiva, no entanto, existem conversas internas por novas aquisições.