Willian Machado aponta metas no 2º semestre e pede Ceará "com pés no chão"

No torneio regional, o Alvinegro está nas quartas de final e vai encarar o Sport, no próximo dia 9 de julho, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Tricampeão do Nordestão, o time de Porangabuçu quer avançar à decisão mais uma vez para disputar a taça.

Titular da zaga do Ceará , Willian Machado revelou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , os objetivos do clube no segundo semestre desta temporada. O camisa 23 afirmou que o Vovô quer chegar à final da Copa do Nordeste e assegurar permanência na elite do Campeonato Brasileiro para só depois "galgar algo a mais".

Já na Série A, a equipe comandada por Léo Condé está na 12ª posição, com 15 pontos, após 11 partidas — o jogo com o Fluminense, pela 12ª rodada, ainda não foi disputado. O Ceará figurou nas dez primeiras colocações no começo da competição e faz campanha sólida, mas o discurso no clube segue com foco em evitar o rebaixamento.

"Os nossos objetivos estão bem traçados. Na Copa do Nordeste, a gente pretende chegar na final, pretende ser um time protagonista, acho que esse é o principal objetivo. E no Brasileiro, é de conhecimento de todos que o nosso primeiro objetivo é a permanência, mas a gente sabe também que abre margem para buscar um algo a mais", explicou o defensor catarinense, referindo-se à possibilidade de classificação para competições internacionais em 2026.

Em 2025, além de ter se garantido no mata-mata do Nordestão e do início seguro no Brasileirão, o Ceará foi bicampeão estadual e chegou à terceira fase da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo Palmeiras. No total, em 31 partidas, foram 17 vitórias, oito derrotas e seis empates. Willian Machado diz que o grupo teve manter a postura que teve no primeiro semestre para também obter bons resultados na sequência da temporada.