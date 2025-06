Ultrassom, GPS "top mundial" e botas do CR7: Ceará investe mais de R$ 500 mil no CESP

André Martins, chefe do departamento médico do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

De volta à Série A do Brasileirão, o Ceará fez investimentos em equipamentos do Centro de Saúde e Performance (Cesp) para minimizar os riscos de lesões de jogadores e acelerar a recuperação dos atletas. Nos seis primeiros meses de 2025, o Vovô já desembolsou mais de R$ 500 mil para reforçar a estrutura do setor, tanto para o elenco profissional quanto para as categorias de base. Coordenador do Cesp, André Martins explicou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, que a decisão de adquirir as ferramentas, de acordo com o orçamento disponível, também leva em consideração a "validação científica" e o custo. O Vovô adquiriu equipamentos de recovery (recuperação física dos atletas após treinos e jogos), como uma bota desenvolvida para Cristiano Ronaldo — por uma marca da qual ele é sócio.

"Isso é um marco, que você tenha um ultrassom para as categorias de base. Isso, para mim, é uma prova que a gente está integrando processos. Esses processos que a gente tem no profissional também acontecem na base, tecnologia", destacou André Martins. O chefe do CESP disse que as equipes sub-20 e sub-17 usam os mesmos aparelhos de GPS do elenco principal, considerados de melhor nível do mercado. "A gente recentemente trocou, por exemplo, todos os nossos tablets, trocou lá na base também o GPS. O GPS que a gente usa hoje no profissional é o mais top do mercado mundial. É o mesmo que o sub-20, é o mesmo que o sub-17 usa. A gente trocou também esse GPS", relatou. FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Equipamentos de GPS. André Martins, chefe do departamento médico do Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA