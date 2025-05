Fernando Miguel cita "recomeço" no Ceará após lesão e se emociona: "Passei a não desistir"

Jogador se emocionou ao comentar sobre a fase atual vivida no Vovô depois de superar uma grave lesão no joelho. Para além disso, exaltou o apoio familiar e do clube durante o processo

"Mesmo com 40 anos, eu me emociono quando entro em campo. Até pouco tempo atrás, estava muito longe para mim (emocionado). Desculpa, gente. Tinha momentos que parecia que não ia dar mais, e eu aceitei isso. Eu falei 'tudo bem, talvez não dê mais, talvez eu não entre mais em campo'. Um tempo atrás minha esposa fez uma reflexão da nossa personalidade como família e da nossa incapacidade de desistir. Eu passei a não desistir dia a dia. Nos dias que estava ruim, eu chegava e ela perguntava: 'e aí, como foi hoje?'. Eu respondia: 'vamos tentar amanhã de novo, hoje não foi bom'. Eu aceitei que talvez seria o final, e está sendo um recomeço lindo para mim", disse o camisa 16.

Titular do Ceará na boa campanha do clube no Brasileirão, o goleiro Fernando Miguel concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 30, em Porangabuçu. Experiente, o jogador se emocionou ao comentar sobre a fase atual vivida no Vovô depois de superar uma grave lesão no joelho .

Na sequência, o arqueiro voltou a mostrar o lado familiar ao citar as filhas e revelou ter contraído uma bactéria no processo pós-cirúrgico, fato que o obrigou a refazer a operação. Ele ainda ressaltou que não olha para o momento difícil com "frustração" ou "dor".



"Tem pouco mais de um ano desde a minha lesão. O primeiro de tudo quando acontece esse tipo de situação é você entender que está sujeito a isso, sou um atleta. Se eu não tivesse entendido que isso faz parte do futebol, talvez nem teria me recuperado. Avancei por etapas, ciclos. Peguei uma bactéria no pós-cirúrgico, tive que voltar para refazer a cirurgia. Passei 10 dias internado, 70 dias tomando antibiótico. No início eu só queria voltar para minha casa, voltar a andar e poder levar e buscar minhas filhas na escola. Eu tentei manter minha mente sempre positiva [...] Não olho para trás com frustração, nem dor. Olho com grandes aprendizados. Estou feliz de estar vivendo esse momento junto ao Ceará."

Elenco unido



Em outro momento, Fernando Miguel exaltou o espírito de coletividade existente no elenco do Ceará e o ambiente familiar do clube. Neste ano, o Vovô já foi bicampeão cearense e atualmente ocupa a sexta colocação na tabela do Brasileirão.