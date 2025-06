Chefe do Cesp destaca papel da comissão técnica para reduzir lesões no Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: André Martins, chefe do departamento médico do Ceará. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

A atuação conjunta entre a comissão técnica de Léo Condé e o Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Ceará foi fator fundamental para reduzir o número de lesões no elenco em 2025, avalia André Martins, chefe do setor, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. O profissional destaca a boa relação entre as áreas e a troca de informações para a tomada de decisão sobre utilização ou não dos jogadores em determinados cenários. As avaliações realizadas pelo centro de saúde indicam o nível de desgaste dos atletas diante do calendário de jogos e treinos e o risco de contusão, o que gera as conversas com a comissão técnica. O contexto também vale para o retorno das peças após período de recuperação e a necessidade de cirurgia, por exemplo, como ocorreu com o volante Richardson.

Avaliação física dos atletas Os atletas têm um protocolo a seguir desde que acordam até o momento de deixar a sede do clube, o que mantém o elenco sob constante monitoramento do Cesp. Martins elogiou o profissionalismo do grupo e o interesse em obter dados sobre as condições. Ao acordar, os jogadores têm de preencher um formulário online sobre qualidade do novo, nível de desgaste e de dores, por exemplo. Ao chegarem ao clube, vão ao refeitório para o lanche da tarde, passam pela sala da nutrição para ingerir suplementos, vão à fisiologia para avaliação física e iniciam os trabalhos na academia. FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Equipamentos de tratamento de reabilitação do Ceará.. André Martins, chefe do departamento médico do Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA