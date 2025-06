Condé compara orçamento do Ceará com brasileiros do Super Mundial: "Luta meio desigual"

Condé cita desigualdade com times do Mundial e lembra jogo contra o Botafogo, que bateu o PSG

Tendo o Mundial como base, o treinador aproveitou para elogiar a busca do Ceará por melhorias estruturais, mesmo com um orçamento inferior aos clubes brasileiros que estão disputando a competição nos Estados Unidos. Condé citou que é uma "luta desigual" e destacou o equilíbrio que seus jogadores tem conseguido apresentar ante equipes como o Botafogo, que bateu o PSG — atual vencedor da Liga dos Campeões.

Com o fim das férias do Ceará e o retorno dos treinamentos visando a retomada das competições regulares — após a realização da Copa do Mundo de Clubes —, o técnico Léo Condé realizou a primeira entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 26, desde que o time se reencontrou. Há um ano no clube, o comandante alvinegro comparou a realidade do Ceará com os clubes que disputam a competição internacional.

"Você volta para uma Série A que você enfrenta equipes com um orçamento muito alto e você tem que montar um elenco competitivo para jogar contra essas equipes. A prova tá aí no Super Mundial, as quatro equipes brasileiras avançaram de fase, é uma luta meio desigual, mas o clube sempre demonstrou preocupação em melhorar sua estrutura para não ficar para trás", relata.

"A gente tá vivendo, nos últimos cinco anos, o auge do futebol brasileiro, juntando as duas divisões, Série A e Série B. Trazendo para a realidade do Ceará, a gente está fazendo um campeonato equilibrado. Fizemos o último jogo contra o Botafogo, que venceu o PSG. A gente conseguiu fazer um jogo duro contra eles", complementa.

Ceará ainda tem três times do Mundial pela frente no primeiro turno

Na temporada de 2025, o Ceará já encarou duas equipes que estão nas oitavas de final na Copa do Mundo de Clubes e, curiosamente, irão se enfrentar. Diante do Palmeiras, a discrepância foi mais evidente. Após perder na ida da Copa do Brasil por 1 a 0 no Castelão, sofreu um 3 a 0 jogando longe de casa. Na Série A, o Vovô só enfrentou o Botafogo até então. Como citado por Condé, até fez jogo duro, mas foi derrotado por 3 a 2.