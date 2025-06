Chefe do centro de saúde do Ceará exalta elenco e relembra esforço de Pedro Raul em final

André Martins destaca postura dos jogadores do Vovô, recorda dedicação do camisa 9 na decisão do Estadual e explica processo de decisão sobre utilização de um atleta com dores

Coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará, o fisiologista André Martins destacou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o "alto nível" de profissionalismo do elenco e relembrou o esforço do atacante Pedro Raul para jogar a final do Campeonato Cearense para citar que episódios como este são corriqueiros no dia a dia do departamento médico dos clubes.

O chefe do CESP garantiu que os atletas do Vovô compreendem quando precisam ser poupados em razão do desgaste, por exemplo, para prevenir lesões e que os próprios jogadores se interessam em ver dados e obter informações. Em sua sala, André tem um quadro com a minutagem de cada alvinegro na temporada e também armazena diversos números de forma virtual.