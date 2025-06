Willian Machado exalta trabalho de Condé no Ceará: "Sabe controlar o ambiente"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Coletiva Léo Condé. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Há um ano à frente do comando do Ceará, o técnico Léo Condé tem o trabalho bem avaliado também entre os jogadores do elenco alvinegro. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o zagueiro Willian Machado destacou as qualidades do comandante e a boa relação entre grupo de atletas e comissão técnica. Reforço do Vovô para 2025, o defensor de 28 anos está sob a batuta de Condé desde o início da temporada e aponta a gestão de grupo como principal trunfo do treinador mineiro, além do conhecimento sobre futebol. O jogador catarinense, por exemplo, esperou a oportunidade para se firmar no time titular e já foi utilizado tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo.