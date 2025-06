Condé alerta que "forças se equivalem" no Clássico-Rei e garante força máxima contra Sport

Léo Condé em entrevista coletiva no Ceará / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

A duas semanas da retomada do calendário de jogos, o técnico Léo Condé falou, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 26, sobre os duelos do Ceará contra Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O comandante alvinegro promete força máxima no torneio regional e quer manter o histórico recente positivo no Clássico-Rei. Depois de 15 dias de férias, o Vovô se reapresentou na última segunda-feira, 23, e voltará a jogar no dia 9 de julho, contra o Rubro-Negro, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), por uma vaga na semifinal do Nordestão. Apesar de ser o duelo prévio ao embate diante do Fortaleza, Condé garante que vai usar o time titular e falou sobre a mudança no comando do adversário, que demitiu António Oliveira e contratou Daniel Paulista.