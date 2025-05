João Paulo diz querer Léo Condé como técnico do Ceará até o fim do mandato, em 2027

Fortaleza, CE, BR 12.03.25 Na foto: Léo Condé, técnico do Ceará (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Após quase 11 meses comandando o Ceará, o trabalho do técnico Léo Condé tem sido cada vez mais reconhecido e elogiado. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 24, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, falou sobre o desejo para que o trabalho do treinador continue por mais duas temporadas. “Ele (Léo Condé) está feliz, nós estamos muito felizes com ele também. É um treinador que se adaptou ao clube. Pela primeira vez, trouxe a família para morar com ele, e a família está adorando a nossa Capital”, relatou o dirigente.