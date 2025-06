Condé vê "sarrafo muito alto" na Série A e conta com apoio da torcida do Ceará

Léo Condé em entrevista coletiva do Ceará / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

No segundo semestre de 2025, o Ceará ainda terá duas competições para disputar: Copa do Nordeste e Série A. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 26, em Porangabuçu, o técnico Léo Condé destacou o alto nível competitivo do Brasileirão, pediu o apoio do torcedor alvinegro e afirmou que o Vovô foca em permanência na elite, mas almeja uma vaga em competição internacional. O comandante da equipe apontou a relevância do Nordestão — em que vai enfrentar o Sport nas quartas de final —, mas ressaltou que o objetivo principal na temporada é a Série A. O treinador mineiro alertou também para a dificuldade da competição nacional, em que as equipes devem aproveitar a janela de transferências para se reforçar.