Há um ano no Ceará, Condé valoriza "momento especial" e vê vontade mútua de renovação

Léo Condé segura bolo por comemoração de um ano de Ceará / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Com direito a bolo na primeira coletiva de imprensa concedida após 13 dias de férias, o técnico Léo Condé, que completa um ano desde seu anúncio no Ceará nesta sexta-feira, 27, comentou o momento especial que vive no clube, citou um interesse mútuo de renovação com Alvinegro e valorizou a presença de sua família em Fortaleza, citando que os técnicos normalmente vivem solitários. O momento aconteceu nesta quinta-feira, 25, na sede do Ceará, em Porangabuçu. O comandante não escondeu a vontade de permanecer vestindo preto e branco por muito tempo após a fala do presidente do clube, João Paulo Silva, que indicou querer o treinador no clube até o fim de seu mandato, na reta final de 2027.