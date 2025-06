Pedro Raul marca duas vezes em derrota do Ceará e encerra jejum de 8 jogos sem gol

Se há alguma boa notícia para o torcedor do Ceará na derrota por 3 a 2 para o Botafogo, é Pedro Raul. Na noite desta quarta-feira, 4, durante o duelo da décima rodada da Série A do Brasileiro, o camisa 9 do Vovô desencantou no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e marcou os dois gols do Vovô no confronto.

Até então, o camisa 9 enfrentava um longo jejum de dois meses sem balançar as redes. A última vez havia sido no dia 15 de abril, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama-RJ, no Castelão. Naquela ocasião, Pedro também deixou sua marca por duas vezes.