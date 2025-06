"Trocava os gols pela vitória", diz Pedro Raul após derrota do Ceará para o Botafogo

Em entrevista no campo, camisa 9 exaltou a atuação da equipe, alertou os erros e afirmou que trocaria os tentos pelo triunfo cearense no Rio de Janeiro

Autor dos dois gols do Ceará na derrota para o Botafogo nesta quarta-feira, 4, o atacante Pedro Raul concedeu entrevista após o apito final do duelo. Na ocasião, o camisa 9 exaltou a atuação da equipe, alertou os erros e afirmou que trocaria os tentos pelo triunfo cearense no Rio de Janeiro.

"Foi um grande jogo. É uma pena um jogo que a gente tinha tudo para pelo menos pontuar. A gente acabou dando mole. Série A é assim. A gente já sofreu em outros jogos por causa disso. Qualquer deslize que a gente dá, a gente é punido. Agora vai ter a pausa, e descansar, esfriar a cabeça. A gente tem 40 dias para se preparar para o próximo jogo. A gente tem que crescer com os nossos erros. Não dá para a gente ficar repetindo erro. Vim aqui falar que erramos. Não, a gente tem que melhorar. É diferente. Qualquer detalhe tem que dar muita atenção. Trocava os gols pela vitória", ressaltou o jogador.