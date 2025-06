Ceará acumula terceira derrota seguida e vive pior sequência de 2025

É a primeira vez, desde 2022, que o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta um recorde negativo com o mesmo número de jogos

A derrota do Ceará para o Botafogo, por 3 a 2, nesta quarta-feira, 4, pela Série A do Campeonato Brasileiro, foi a terceira consecutiva do Vovô na temporada. Em 2025, esse recorte negativo ocorre pela primeira vez.

Além do revés diante do Botafogo, o clube foi superado pelo Palmeiras (3 a 0, pela Copa do Brasil) e pelo Atlético-MG (1 a 0, também pela Série A). É a primeira vez, desde 2022, que o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta uma sequência como essa.