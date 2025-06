Ceará ouve pedida salarial e não avança em negociação por retorno de Vina

Vina, ex-meia do Ceará, assiste ao revés do Vovô para o Atlético-MG no Castelão / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O Ceará teve uma conversa informal com os representantes de Vina, ouviu a pedida salarial do jogador, mas não avançou na negociação para o retorno do meia-atacante de 34 anos, que defendeu o clube entre 2020 e o início de 2023. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. No contato com a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu, o salário sugerido pelos representantes de Vina foi em torno de R$ 500 mil. O valor foi divulgado inicialmente pelo portal Nordeste45 e confirmado por Horácio Neto durante o programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 4.