Ceará perde para o Botafogo e segue sem vencer fora de casa na Série A

Botafogo x Ceará - Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Mais uma vez, fora de casa, a vitória não veio para o Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado pelo Botafogo-RJ por 3 a 2, em jogo válido pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu nesta quarta-feira, 4, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas marcaram os gols do Fogão, enquanto Pedro Raul, duas vezes, diminuiu o prejuízo para o Vovô.

A melhor chance antes do gol veio aos 25 minutos, quando Arthur recebeu na entrada da área e arriscou de fora. A bola explodiu no travessão de Fernando Miguel, em lance que evidenciou o perigo dos chutes de média distância do adversário. O gol da equipe da casa saiu aos 38 minutos. Após chute de Santi Rodríguez de fora da área, o goleiro do Ceará deu rebote, e Mastriani apareceu livre para empurrar para o fundo das redes, abrindo o placar para o time de General Severiano. O Ceará teve muita dificuldade para articular jogadas no meio-campo e pouco ameaçou o gol defendido por John. A melhor chegada ocorreu já nos minutos finais da etapa, quando Pedro Raul foi lançado em velocidade, invadiu a área, mas parou no goleiro botafoguense. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento.

A equipe de Condé foi obrigada a se defender durante boa parte do tempo, com dificuldades na transição ofensiva e pouca posse de bola. O cenário exigia ajustes para o segundo tempo, especialmente no setor criativo. No início da segunda etapa, esses ajustes surtiram efeito. Prova disso foi o gol de empate do Vovô. Lucas Mugni recebeu passe de Pedro Henrique e cruzou rasteiro para Pedro Raul, que, com apenas um toque, igualou o marcador e pôs fim a um jejum de gols que já durava oito jogos. A alegria cearense, no entanto, durou pouco. Em cruzamento na área, a bola acabou desviando no braço de Dieguinho. Inicialmente, nada foi marcado. Mas o VAR chamou, e a árbitra Edina Alves assinalou o pênalti. Alex Telles, em cobrança perfeita, recolocou o Botafogo em vantagem.