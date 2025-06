Contra o Botafogo, Ceará tenta voltar a vencer fora do Estado após mais de três meses

Último triunfo do Vovô fora do Ceará ocorreu na primeira fase da Copa do Brasil

Após a derrota de 1 a 0 diante do Atlético-MG, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 4, pela Série A para enfrentar o Botafogo em duelo atrasado da 10ª rodada. No duelo de alvinegros, o Vovô vai ao Rio de Janeiro para encarar o Botafogo no Nilton Santos, às 20 horas.

Diante do time carioca, o Ceará tenta encerrar um incômodo jejum de vitórias fora do Estado, que já dura mais de três meses. A última vez que o Alvinegro de Porangabuçu venceu atuando fora do Ceará foi no dia 19 de fevereiro, quando superou o Sergipe por 2 a 0, na Arena Batistão, ainda na primeira fase da Copa do Brasil.