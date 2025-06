Léo Condé elogia Vina, mas pondera sobre contratação: "Envolve uma série de situações"

Léo Condé opinou sobre possível contratação de Vina para o Ceará. / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Mais uma janela do mercado da bola se abriu nesta segunda-feira, 2, e um dos principais nomes que tem sido vinculado ao do Ceará desde sempre é o do meia Vinicius Vina. O atleta, inclusive, esteve presente na Arena Castelão no último domingo, 1°, na derrota diante do Atlético-MG do Vovô pelo Brasileirão.

Questionado sobre uma possível contratação do atleta, o técnico Léo Condé o elogiou, mas ponderou que haverá "uma série de situações" a ser analisada para que ele ou qualquer outro jogador chegue ao Alvinegro de Porangabuçu.