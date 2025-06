Condé enaltece desempenho do Ceará, apesar da derrota, e fala sobre novos reforços

Técnico do Vovô destacou a performance da equipe diante do Galo e ressaltou a boa recuperação do elenco

"A gente fez um primeiro tempo acho que um pouco acima do Atlético, principalmente no início. Conseguimos repetir aquilo que normalmente fazemos jogando em casa. Sendo uma equipe objetiva, agressiva, buscando o gol a todo momento. É normal não manter durante todo o período. Talvez nos dez minutos finais, o Atlético conseguiu equilibrar", avaliou Condé.

Com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG neste domingo, 1º, o Ceará viu sua invencibilidade em casa ser quebrada e caiu para a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos conquistados. Apesar do revés, o técnico Léo Condé ressaltou aspectos positivos do desempenho de sua equipe e destacou a evolução do time, especialmente na primeira etapa do jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A derrota para o Atlético-MG foi a terceira do Ceará no Brasileirão, que apresenta até o momento uma campanha equilibrada com quatro vitórias, três empates e três derrotas. O comandante do Vovô também comentou sobre as oscilações da equipe ao longo da competição, afirmando ser natural e parte do processo de adaptação.

"A gente modificou quase todo o elenco em relação à temporada passada, são cinco meses só. Vai haver alguma oscilação dentro do jogo. Então, quanto mais rodagem a gente conseguir ofertar a esse time novo que montamos, no meu entendimento, é melhor. Já teve jogo em que a gente modificou e não funcionou tão bem. É muito de momento", explicou o comandante alvinegro.

Além disso, Condé abordou as movimentações do clube para reforçar o elenco nesta janela de transferências. O técnico frisou que as contratações estão sendo analisadas de maneira cuidadosa, respeitando as condições orçamentárias do clube.