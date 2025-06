Ceará é superado pelo Atlético-MG e perde primeira em casa na Série A

Com o resultado negativo, o time cearense perde quatro posições e agora é 10º colocado na tabela, com 15 pontos

Com o resultado negativo, o time cearense perde quatro posições e agora é 10º colocado na tabela, com 15 pontos. O próximo compromisso do time será diante do Botafogo, na quarta-feira, 4, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Ceará sentiu o gosto da sua primeira derrota em casa na Série A neste domingo, 1º. Na Arena Castelão, o Vovô foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 0 em partida da décima primeira rodada do certame nacional. O gol do duelo foi marcado por Rony, já na segunda etapa.

Ceará 0x1 Atlético-MG: o jogo

Empurrado por mais de 50 mil torcedores, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou o confronto com alto ímpeto ofensivo. Não à toa, logo no primeiro minuto, Pedro Raul ganhou disputa com Vitor Hugo pelo alto, carregou a bola e finalizou por cima do gol. Em resposta, o adversário assustou com Rubens, que cabeceou para fora após cobrança de escanteio.

Ainda no começo da primeira etapa, a torcida levantou um mosaico como forma de homenagear os 111 anos de fundação do clube. O desenho carregava, além dos números, a frase "Vivo essa paixão".

Almejando abrir o placar o quanto antes, o Vovô chegou perto de balançar as redes com Willian Machado em uma das suas armas: a bola parada. Na oportunidade, Mugni cobrou escanteio na área e o zagueiro cabeceou bem para grande defesa de Everson — a bola ainda chegou a tocar no travessão.

Na sequência, o Ceará chegou novamente com Fabiano e Pedro Henrique, respectivamente, mas sem sucesso em ambas as tentativas. O cenário do duelo era nítido: enquanto o time cearense detinha as ações no meio-campo e no setor de ataque, o Galo tentava fechar sua linha defensiva para sair em contra-ataque.