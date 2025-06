Magno Alves, Mota e Sérgio Alves comemoram 111 anos do Ceará

Os três atacantes fizeram história pelo Alvinegro de Porangabuçu / Crédito: Montagem sobre fotos de Stephan Eilert / Ceará SC, AURÉLIO ALVES e DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

O Ceará completou 111 anos de história nesta segunda-feira, 2. Entre as ações de comemoração da equipe, estão as entrevistas realizadas com Magno Alves, Mota e Sérgio Alves, ídolos alvinegros e três dos atacantes mais marcantes da história da equipe. O nome mais recente entre os citados, Magno Alves chegou ao clube com 34 anos em 2010 para a primeira de suas três passagens por Porangabuçu. Juntando a passagem de 2010, com a que houve entre 2012-2015 e a de 2017, o Magnata anotou 103 gols e venceu cinco títulos com a equipe, sendo o principal deles a até então inédita Copa do Nordeste.

"Não é fácil você ser jogador e torcedor. É difícil separar, mas, ao mesmo tempo, é prazeroso. É uma realização você vestir a camisa do seu clube. Quando era torcedor, estava na arquibancada e queria que o jogador fizesse isso ou aquilo. Em campo, sempre levei esse espírito de cobrança, do que é o Ceará e o que representa para o torcedor", afirmou. "Quando torcemos, procuramos dar o melhor sempre. Sabia que estava representando milhões de pessoas. Isso era o que me dava força a cada jogo", complementou. Terceiro maior artilheiro da história do Ceará, Sérgio Alves foi um dos grandes heróis alvinegros nos anos 1990 e início dos anos 2000. Membro do elenco vice-campeão da Copa do Brasil de 1994 e conhecido por marcar gols em clássicos, o atleta admitiu desconhecer a história do Ceará antes de chegar ao clube.

"Não conhecia a história do Ceará antes de vir jogar aqui. Era muito novo, estava começando minha carreira profissional, quando vim transferido para o clube. Sabia que era um dos maiores clubes do Nordeste. Aceitei o convite e a oportunidade de vestir a camisa do Alvinegro", disse em entrevista ao site do Ceará. Na mesma entrevista, o ex-atacante falou sobre como chegou na equipe alvinegra e celebrou o fato de ter feito história na equipe centenária. "Tive a felicidade de ser convidado para vestir a camisa do Ceará depois de um confronto contra o Central de Caruaru, onde estava emprestado pelo Sport. Vencemos por 4 a 1, marquei dois gols. Pela minha participação no jogo, a diretoria demonstrou interesse", disse.