Com Fernandinho de volta, mas três ausências: Ceará embarca para duelo contra o Botafogo

O Ceará embarcou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 2, para duelo contra o Botafogo-RJ, em duelo adiado da 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, 4, às 20 horas. Entre os atletas relacionados o grande destaque é para o retorno de Fernandinho.

O ponta-esquerda teve uma lesão no ombro ainda no duelo frente ao Grêmio, na segunda rodada do torneio nacional, no dia 5 de abril. O camisa 77 precisou passar por uma cirurgia e vinha, desde então, se recuperando.