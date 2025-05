Palmeiras x Ceará pela Copa do Brasil 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No jogo de ida, o Ceará chegou a ter mais finalizações que o Palmeiras, mas não conseguiu tirar seu zero do placar / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará tem uma decisão à frente e precisará fazer o que apenas três times conseguiram no ano para ir às oitavas da Copa do Brasil: vencer o Palmeiras, que soma 13 vitórias nos últimos 14 jogos. O Vovô entra em campo às 19h30min desta quinta-feira, 22, no Allianz Parque, em São Paulo, e terá que reverter a vantagem de um gol construída pelo Palmeiras no jogo de ida, disputado na Arena Castelão. Para isso, o equipe de Léo Condé, que viaja confiante após vencer o Sport na Série A, terá que correr contra a própria sequência negativa fora de casa, o tempo e o regulamento, que certamente estará embaixo do braço do Alviverde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para passar de fase diretamente e agregar R$ 3,6 milhões às finanças, o Ceará precisa vencer por dois gols de vantagem — uma vitória por um gol leva o jogo para os pênaltis. No primeiro jogo, disputado há três semanas, o único gol foi marcado de cabeça pelo zagueiro Gustavo Gómez. Quando passou a ter a vantagem, o time paulista baixou o ritmo e parou o jogo com faltas táticas. Responsável pela construção de jogadas, Dieguinho foi um dos alvos. Ao todo, o volante foi derrubado sete vezes. Palmeiras x Ceará pela Copa do Brasil 2025: como chega o Vovô Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Ceará chega confiante após vencer o Sport por 2 a 0, ainda que identifique a dificuldade de enfrentar o Palmeiras. Para passar de fase, Léo Condé precisará estar preparado para enfrentar um cenário parecido com o que viu quando o adversário ficou à frente do placar na ida, ou até o contrário – caso o Verdão tente fazer investidas no início para ampliar a vantagem.



Condé conta com o retorno do volante titular Fernando Sobral, que ficou de fora diante do Sport devido à suspensão automática. Substituído contra o Leão da Ilha após pancada no tornozelo, Pedro Raul viajou com a delegação para encarar o Verdão. O meia Rômulo é desfalque garantido por pertencer ao Palmeiras. Palmeiras x Ceará pela Copa do Brasil 2025: como chega o Palestra Diante de sua torcida, que não promete um caldeirão — menos de 18 mil ingressos foram vendidos até terça, 20 —, o Palmeiras joga pelo empate. Diante do cenário, pode baixar o ritmo, como fez na ida, ou partir para o ataque em busca de deixar o confronto ainda mais confortável. Afinal, diferentemente do Ceará, que teve três embates espaçados entre os dois eliminatórios, o time paulista teve uma maratona de cinco partidas. Abel Ferreira teve Paulinho, que pode retornar, como novidade nos treinamentos. Bem como Micael, recuperado de uma entorse no tornozelo, já retomou os treinos há um tempo e pode voltar a ser relacionado. O Verdão não tem nenhuma novidade entre os desfalques, mas o técnico português tem rodado muito os titulares e pode surpreender na onzena titular.



A sequência recente do Palmeiras assusta. Nos últimos 14 jogos disputados, o Verdão perdeu apenas 13. Curiosamente, foi jogando em casa, também contra um nordestino, quando perdeu para o Bahia por 1 a 0. Para ser eliminado sem disputa por pênaltis, o Palmeiras precisa perder por dois gols. As únicas três vezes que sofreu dois tentos no ano foi diante de Novorizontino, Mirassol e Sporting Cristal, e nas duas últimas ainda venceu o jogo por 3 a 2. Palmeiras x Ceará pela Copa do Brasil 2025: os destaques do jogo No embate entre quem leva a melhor na terceira fase da Copa do Brasil, cada técnico terá de apresentar seu trunfo. Do lado do Ceará, o foco principal costuma ser em Pedro Raul, artilheiro alvinegro na temporada.