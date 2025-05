Condé busca vitória inédita contra Abel Ferreira para Ceará avançar na Copa do Brasil

As equipes comandadas por Léo Condé e Abel Ferreira disputarão, nesta quinta-feira, 22, uma das vagas para seguirem no torneio nacional

No primeiro encontro entre os treinadores, na atual temporada, o português derrotou o mineiro por 1 a 0 e conquistou uma vantagem importante para o segundo jogo desta eliminatória, que acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo.

Um fator determinante para Ceará ou Palmeiras seguirem vivos na Copa do Brasil será o duelo de estratégias de quem está à beira do gramado. As equipes comandadas por Léo Condé e Abel Ferreira disputarão, nesta quinta-feira, 22, uma das vagas para seguirem no torneio nacional.

Já o segundo encontro aconteceu em uma competição nacional, desta vez, no Campeonato Brasileiro. Neste episódio, Condé, que treinava o Vitória–BA, foi superado pelo “gajo” na rodada de estreia da Série A de 2024, quando viu Richard Rios marcar o gol único do triunfo Alviverde.

Por fim, o encontro mais recente entre eles aconteceu a menos de um mês. Ceará e Palmeiras se enfrentaram no último dia 30 de abril, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão. Neste jogo, apesar da sensação de poder ter tido uma “melhor sorte” — por parte dos atletas do Ceará — o resultado foi o mesmo, vitória do treinador europeu.

Contudo, se o histórico pode ser desanimante para o lado Alvinegro do duelo, um ponto a se apegar é que em todos esses duelos a equipe paulista foi a visitante. Sendo assim, para seguir no torneio, resta a Condé manter os 100% de aproveitamento para o técnico visitante deste embate.