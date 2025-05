Última vitória do Ceará contra o Palmeiras foi como visitante; confira

Alvinegro de Portangabussu visita o Alviverde nesta quinta-feira, 22, no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Embalado pela boa campanha no Brasileirão, o Ceará finaliza a preparação para o decisivo duelo contra o Palmeiras, válido pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 19h30min, no Allianz Parque, em São Paulo. Longe de casa, o Alvinegro precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na partida de ida.

Para avançar de fase, o Vovô aposta em repetir o feito do último encontro com o adversário em território paulista. Na estreia da Série A do Brasileirão de 2022, o Ceará venceu o Palmeiras por 3 a 2. Esta, aliás, única vitória da equipe alvinegra em 17 partidas como visitante diante do Alviverde.