Adversário do Ceará, Palmeiras ganhou 13 dos últimos 14 jogos disputados

Neste ano, além da Copa do Brasil, o Verdão disputa Série A, onde lidera com 22 pontos, e Libertadores, na qual ocupa a primeira colocação do Grupo G e já está classificado para as oitavas

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará encara o Palmeiras nesta quinta-feira, 22, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da terceira fase do certame. No duelo, o Vovô terá que frear a excelente fase do adversário na temporada.

Isso porque o time comandado pelo português Abel Ferreira venceu 13 dos últimos 14 jogos disputados. No recorte, o único tropeço foi diante do Bahia, no dia 27 de abril, quando perdeu por 1 a 0. O confronto em questão, válido pela sexta rodada da Série A, ocorreu no Allianz.