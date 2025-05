Fernando Sobral reforça Ceará contra o Palmeiras; Rômulo é desfalque

Camisa 88 deve reassumir sua titularidade no meio-campo alvinegro. Ele é uma das peças cruciais no funcionamento do time e vem formando dupla de volantes com Dieguinho

O Ceará terá um reforço importante em campo diante do Palmeiras nesta quinta-feira, 22, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Trata-se do volante Fernando Sobral, que ficou de fora do último confronto da equipe, diante do Sport, pela Série A, devido suspensão automática.

Portanto, de volta à lista de relacionados do técnico Léo Condé, o camisa 88 deve reassumir sua titularidade no meio-campo alvinegro. Ele é uma das peças cruciais no funcionamento do time e vem formando dupla de volantes com Dieguinho.