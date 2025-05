"Jogo ímpar", diz Matheus Bahia sobre Ceará x Palmeiras na Copa do Brasil

Matheus Bahia foi titular durante o jogo de ida da 3ª fase contra o Verdão / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

As vésperas do duelo contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Ceará, falou sobre a dificuldade do confronto e da necessidade em reverter a desvantagem no placar agregado. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira, 20, o defensor também comentou sobre o desempenho do alvinegro durante a primeira partida dessa fase eliminatória.