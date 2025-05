Condé destaca força do Ceará em casa após vencer o Sport: "Vamos continuar impositivos"

Técnico alvinegro demonstrou foco no compromisso contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

"Um jogo difícil, a gente sabia das condições que a gente iria enfrentar o adversário, troca de treinador, dispensa de atletas, mudança de direção, então eles iriam criar uma mobilização. Então seria um jogo muito truncado, como se apresentou realmente. Primeiro tempo ali bastante truncado, conseguimos fazer um gol numa jogada de lateral, uma segunda bola, a importância de estar atento a todo momento, em todo lance do jogo", analisou o treinador do Vovô.

Com um desempenho sólido, o Ceará venceu o Sport por 2 a 0 na noite desse sábado, 17, na Arena Castelão, e alcançou a quinta posição na tabela da Série A do Brasileirão, somando 15 pontos. Após a partida, o técnico Léo Condé valorizou o triunfo e elogiou a postura da equipe alvinegra durante o confronto.

Invicto em casa na Série A, o Ceará possui a melhor campanha como mandante no campeonato, com 86% de aproveitamento. Condé destacou a importância de aproveitar os jogos em casa para somar pontos e se manter competitivo e se consolidar na competição.

“Estamos sendo bem impositivos em casa. Os jogadores deixam tudo de si. Naqueles dias em que não estamos brilhantes, não falta vontade. É muito importante pontuar em casa. Vamos continuar nessa batida, sendo impositivos e pontuando em casa. Num campeonato tão disputado, é muito importante vencer sob os nossos domínios”, disse o técnico.

Agora, o Alvinegro de Porangabussu volta a campo pela Série A apenas no dia 1º de junho, quando recebe o Atlético-MG no Castelão. Antes disso, porém, o Vovô tem um compromisso importante contra o Palmeiras, em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na quinta-feira, 22, o Ceará viaja até São Paulo para enfrentar o Alviverde no Allianz Parque, às 19h30. No duelo de ida, em solo cearense, o Palmeiras largou em vantagem ao vencer por 1 a 0.