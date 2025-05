Com vitória sobre o Sport, Ceará chega ao terceiro jogo sem sofrer gols

Contra o Leão da Ilha, o time cearense foi seguro na defesa e eficiente no ataque. A zaga se comporta com firmeza, tendo Marllon e Willian Machado como dupla consolidada

Ceará chegou a três jogos seguidos sem sofrer gols com a vitória diante do Sport, neste sábado, 17, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes do triunfo em casa, o Vovô havia vencido o Vitória por 1 a 0, que deu início a esta sequência positiva na temporada. Além disso, na última segunda-feira, 12, empatou com o Santos em 0 a 0, fora de casa.